В «Лукойле» обещают разобраться с АЗС на М-11

Настройку работы станций временного обслуживания на трассе М-11 обещают закончить в кратчайшие сроки. К субботе проблем с отпуском топлива быть не должно.

Как сообщили в пресс-службе «Лукойла» 8 июня, бесперебойную работу оборудования автоматических заправок на трассе М-11 отлаживают в усиленном режиме. Планируется, что стабильный канал связи будет настроен в ближайшее время. Сложности с заправкой автомобилей в компании объяснили пуско-наладочными работами, которые технический подрядчик проводил в последние два дня.

«Горячая линия в круглосуточном режиме производит дистанционную перезагрузку топливных модулей. Все работы планируется завершить 9 июня. Модули обеспечены топливом в достаточном количестве», – приводит ответ «Лукойла» «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что с трудностями столкнулись несколько десятков автомобилистов, которые ехали по направлению в Петербург. В районе Великого Новгорода в 480 километрах от Москвы они не смогли заправить опустевший бак и найти поблизости работающую автозаправку. Топливо для застрявших машин подвозили комиссары, но оперативно обеспечить им всех желающих не могли.