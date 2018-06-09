МИД Канады: вопрос о возвращении РФ в G7 обсуждается

Идея президента США Дональда Трампа пригласить Россию в G7 не поднималась в ходе рабочих дискуссий в рамках саммита "семерки", однако лидеры обсуждали этот вопрос в двусторонних беседах, сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Вопрос не поднимался за столом G7. Но Канада обсуждала эту тему с союзниками в ходе отдельных встреч", — пояснила канадский дипломат на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что Канада против возвращения России в этот многосторонний формат. Фриланд также добавила, что работа над финальным коммюнике саммита продолжается.

Ранее 8 июня президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости возвращения России в состав "Большой восьмерки".

6 июня в парламенте ФРГ федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том,что возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет. По ее словам, Москва нарушает нормы международного права, в то время как другие члены "Большой семерки" стараются их соблюдать. Сегодня на саммите Меркель ещё раз подтвердила свои слова.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — сказала Меркель.