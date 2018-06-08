СМИ: В США придумали, как бороться с Россией

Министр армии США Марк Экспер назвал приоритетом номер один разработку оружия дальнего действия. Высокоточные ракеты необходимы для потенциальной борьбы с Россией в Европе.

Как пишет портал Maven Warrior 8 июня, рост военного потенциала России вызывает опасения у высокопоставленных армейских чиновников США. С учетом силовой позиции Москвы и уже имеющегося в наличии арсенала, особой опасности Соединенные Штаты и НАТО подвергаются в Европе. Эксперты отмечают радиус поражения от оружия «потенциального противника».

Отдельно упомянуты оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка», которая может поразить цель на расстоянии 185 километров, и баллистическая ракета средней дальности РС-26 Рубеж, способная преодолеть 5, 8 тысяч километров.

Российские средства противовоздушной обороны называют одними из самых передовых в мире и собираются также сконцентрироваться на производстве ракет, гиперзвукового оружия и артиллерии дальнего действия. К разработке новейших высокоточных ракет класса земля-земля в США уже приступили. Выпустить оружейные новинки планируют к 2027 году, но некоторые образцы могут быть представлены уже к 2020 году.