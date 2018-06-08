Меркель ещё раз выступила против возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против восстановления G8, сообщает ZDF.

По ее словам, возвращение России в состав организации не имеет смысла до разрешения украинского кризиса. Как сообщается в статье, ее заявление поддержали лидеры Германии, Франции, Италии и представители Евросоюза.

Ранее 8 июня президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости возвращения России в состав "Большой восьмерки".

6 июня в парламенте ФРГ федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том,что возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет. По ее словам, Москва нарушает нормы международного права, в то время как другие члены "Большой семерки" стараются их соблюдать.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — сказала Меркель.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъекта федерации и города федерального значения 18 марта 2014 года после проведения референдума, в результате которого более 90 процентов жителей этих территорий поддержали такое решение.