США прекратили полеты бомбардировщиков В-1B

Представитель ВВС США Уильям Рассел заявил, что Соединенные Штаты прекращают полеты бомбардировщиков В-1B Lancer из-за проблем с катапультируемым креслом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя ведомства, полеты были приостановлены 7 июня.

Как отмечается, после экстренной посадки B-1B в Мидлэнде была обнаружена проблема с одним из компонентов кресла катапультирования самолета. После завершения расследования по безопасности, ВВС США решило приостановить полеты В-1B Lancer.