Макрон готовится влиять на Трампа

Французский лидер Эммануэль Макрон напомнил, что мир можно построить только общими усилиями. Действенность диалога он собирается продемонстрировать Дональду Трампу, общение с которых в последние дня проходит в негативном ключе.

«Поддержание диалога, теперь и всегда. Обмениваться мнениями всегда, пытаться убедить, чтобы защитить интересы французского народа, а также всех тех, кто верит в мир, который мы можем построить сообща», – написал в твиттере Макрон. На адресность призыва указывает короткий ролик неформальной беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

Общение между двумя лидерами не задалось ещё до саммита «большой семерки». Перед мероприятием была запланирована встреча, но Трамп на неё вовремя не приехал. Побеседовать удалось только «на ногах», но ожидается, что президенты все же успеют встретиться до конца дня.

Саммит проходит в канадской провинции Квебек 8-9 июня. Единство раскололи пошлины на импорт стали и алюминия, введенными американской стороной. Союзники начали обмениваться взаимными претензиями ещё до начала мероприятия, которое Трамп собирается покинуть досрочно. Макрон отреагировал на это готовностью подписать итоговое соглашение и без американского президента.