Еще
00:19 09.06.2018
Пришлите свою новость!
00:16
Сборная Аргентины привезла на российский мундиаль три тонны продуктов
00:10
МИД Канады: вопрос о возвращении РФ в G7 обсуждается
08/06
СМИ: В США придумали, как бороться с Россией
08/06
Меркель ещё раз выступила против возвращения России в G8
08/06
США прекратили полеты бомбардировщиков В-1B
08/06
Макрон готовится влиять на Трампа
08/06
Сборная ФРГ обыграла соперника РФ в стартовом матче мундиаля
08/06
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
08/06
Трамп и Макрон пообщались "на ногах" на саммите "большой семерки"
08/06
Десятки машин застряли на новом участке М-11 из-за сбоя на АЗС
08/06
Спецпрокурор США предъявил обвинение Константину Килимнику по делу Манафорта
08/06
Маккейн раскритиковал предложение Трампа вернуть РФ в "Большую семерку"
08/06
В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка
08/06
Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева
08/06
Роскомнадзор разблокировал 7 млн адресов
08/06
Голубые бриллианты довели Киану Ривза до Сибири
08/06
Минобороны о перехвате Украиной российского корабля: одесский юмор неисчерпаем
08/06
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
08/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 8 июня
08/06
Смольный приговорил к сносу четыре ресторана в Репино и Комарово
08/06
Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов
08/06
Жулик, обманом завладевший квартирой петербурженки, подозревается в похищении человека
08/06
Доктора филологических наук обвиняют в экстремизме из-за поста о поездке в Петербург
08/06
Смольный сносит рынок на севере Петербурга
08/06
Греф предложил начать распродажу госбанков
08/06
Умер Ленька из фильма «Любовь и голуби»
08/06
Адмиралтейство засекретили от градозащитников
08/06
UMA2RMAN записала неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу
08/06
На Ржевке прорвало водопровод
08/06
Петербург вошел в десятку по заболеваемости ветряной оспой
08/06
В финском Куопио задержали мужчину с бомбой
08/06
Портрет Мусоргского в «Википедии» заменили на козла
08/06
В ЖК «Иван-да-Марья» вместо воды из кранов потек мазут
08/06
Премьер Италии поддержал Трампа: Возвращение России в G8 – в интересах каждого
08/06
Трамп предложил вернуть Россию в G8: Нам надо управлять миром с Россией за столом переговоров
08/06
В Петербурге суд постановил уничтожить «первомайский» портрет Путина
08/06
У зенитовца Паредеса в последний момент появился шанс выступить за сборную
08/06
Аль Пачино впервые снимется в фильме Тарантино
08/06
Роскомнадзор быстрее Рособрнадзора нашёл сайты с ответами на ЕГЭ
08/06
В Петербурге потеплеет, но только на день
08/06
Финны снижают зависимость от российского газа: в Инкоо заложили газопровод между Финляндией и Эстонией
08/06
Угонщик на «Лексусе», уходя от преследования, совершил двойное ДТП
08/06
Путин стал первым иностранным лидером, дружбу которого с Китаем подтвердили орденом
08/06
Петербургские гребцы с инвалидностью стали абсолютными победителями «Большой Московской регаты»
08/06
В Петербурге в ночь на 13 июня не будут разводить мосты
08/06
Россию обвинили в гибели 44 человек в Сирии, в Минобороны все отрицают
08/06
Генсек НАТО: "Убийство" Бабченко может подорвать доверие к свободной прессе
08/06
В «Пассажиравтотрансе» уволили сотрудника, из-за которого дети ждали четыре часа автобус в лагерь
08/06
Российского хакера, которого считают основателем крупнейшей биржи криптовалют, заочно арестовали в Москве
08/06
Земфира заявила об отмене концертов в Нижнем Новгороде и Калининграде
08/06
Поломка на взлётной полосе в Будапеште отменила петербургский рейс
08/06
Росздравнадзор закрыл клинику, где умерла женщина во время пластики груди
08/06
Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю
08/06
Видеооператор заснял «наезд» огромной Луны на людей — НАСА дало объяснения
08/06
«Как я здесь оказался?»: Гай Ричи снял ролик к ЧМ по футболу в России
08/06
На Балтийский завод вызывали пожарных
08/06
Главы Генштабов США и РФ обсуждают в Финляндии деэскалацию конфликта в Сирии
08/06
После «прямой линии» Путина Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
08/06
На Гавайях вулкан создал полтора километра суши и продолжает извержение
08/06
До Исаакия — 900 м. В противоположную сторону
08/06
«Чернышевскую» по утрам будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора
08/06
Экс-начальник охраны Януковича: Президента Украины хотели застрелить, забросать «коктейлями Молотова» и сжечь заживо
08/06
В Петербурге нашли трех незаконно ввезенных в страну детей
08/06
Фильм о Кире Муратовой покажут в Фонтанном доме
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
08.06.2018 22:52

Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля

Президент РФ Владимир Путин обратился ко все участникам финала Кубка мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

Смотреть в новом окне

"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию. И кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира FIFA. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали всё, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!", – сказал российский президент.

Welcome to Russia! – добавил он.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Л1
08.06.2018 17:56

Компания Л1 выиграла суд

6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50

В Кудрово появился новый сквер

Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сборная Аргентины привезла на российский мундиаль три тонны продуктов
Сборная ФРГ обыграла соперника РФ в стартовом матче мундиаля
Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля
Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов
У зенитовца Паредеса в последний момент появился шанс выступить за сборную
США предлагают провести церемонию награждения ЧМ-2018 за пределами России
Сборная Испании прилетела в Россию на мундиаль
Куда можно проехать по пропуску на Крестовский
За неделю до ЧМ-2018 пропуска на Крестовский остров получили больше 3 тысяч человек
Путин: Стадионы после ЧМ-2018 не должны стать рынками
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Мундиаль в никуда
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Петербургу показали, как проехать к мундиалю
Ни выпить, ни запустить. Что запретят на время мундиаля
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Как доехать до чемпионата
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка

Лиза Монеточка//Ирина Бужор/Коммерсантъ

Монеточка: "Серьезные взрослые вещи в милой оболочке"

КРТИ

Дороги Петербурга закончили ремонтировать к мундиалю

Новости компаний
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК "КВС"
08.06.2018 14:42
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»
Мероприятие состоится 16 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13
Компания Л1 в тройке лидеров
Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Setl City
07.06.2018 15:51
Setl City приступила к строительству последней очереди ЖК «GreenЛандия-2»
Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.