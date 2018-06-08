Путин поприветствовал команды и фанатов российского мундиаля

Президент РФ Владимир Путин обратился ко все участникам финала Кубка мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию. И кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира FIFA. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали всё, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!", – сказал российский президент.

Welcome to Russia! – добавил он.