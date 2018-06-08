Трамп и Макрон пообщались "на ногах" на саммите "большой семерки"

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон пообщались "на ногах" на саммите G7 в Канаде после взаимной критики и переноса встречи, лидеры также планируют провести полноценную встречу, сообщила журналистам пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп и Макрон отошли в сторону на одной из встреч лидеров "семерки". "Они обменялись любезностями и коротко обсудили торговлю. Мы ожидаем, что сегодня во второй половине дня будет дополнительная встреча", — заявила Сандерс.

Ранее Белый дом объявил о переносе встречи с Макроном, сославшись на затянувшееся прибытие Трампа на саммит. Президент США на протяжении ряда дней вплоть до утра пятницы нещадно критиковал лично Макрона за "несправедливую" торговую политику Франции. Макрон в ответ заявлял, что рассчитывает убедить Трампа в его неправоте.

Напомним, 6 июня Макрон сравнил разговоры с Трампом с сосисками: "лучше не знать, что внутри", сказал президент Франции.

Ранее Трамп предложил вернуть РФ в "Большую семерку".