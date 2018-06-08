Десятки машин застряли на новом участке М-11 из-за сбоя на АЗС

Путешествие по трассе М-11 в направлении Петербурга загнало в ловушку водителей фур и легковушек. Десятки автомобилей с пустыми баками застряли рядом с неработающими автозаправками.

Как рассказали водители, вечером 8 июня в районе Великого Новгорода на 480-м километре от Москвы собралось больше тридцати автомобилей. У машин закончилось топливо, но заправиться на ближайшей заправке они не смогли. Бензина возле автоматизированной заправки «Лукойл» ждали около часа. Аналогичная ситуация сложилась и на соседней АЗС – там водителей встретили только коллеги по несчастью. Попавшие в ловушку водители пытались связаться с полицией, аварийными комиссарами и «Лукойлом», в результате бензин всё же привезли.

«К нам приехала машина с аварийными комиссарами. Привезли всего лишь шесть неполных канистр», – рассказали автомобилисты «Газете.ру». По их словам, этого едва хватило шести машинам из тридцати, некоторым пришлось толкать застрявший транспорт.

В компании «Автодор» «Фонтанке» объяснили, что в районе 480-го километра произошел сбой на автозаправках и сейчас там ведётся техническая настройка. Бензин застрявшим водителям возили комиссары, но больше 6-7 литров за раз доставить не могли. Водителей попросили по возможности заезжать на платный участок трассы с полными баками.

Участок трассы М11 Москва—Петербург в Тверской и Новгородской областях для всех автомобилистов открыли накануне.

Сообщалось, что две пары автоматических автозаправочных станций запланированы на 240-м, 327-м, 404-м и 480-м километрах, по обеим сторонам дороги. Это топливные модули самообслуживания НК «Лукойл», на которых нет операторов и нельзя платить наличными. Это не обычные заправки, а На них нет операторов, нельзя платить наличными, ассортимент неширок: только бензин Аи-95 и дизельное топливо.