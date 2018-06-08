Спецпрокурор США предъявил обвинение Константину Килимнику по делу Манафорта

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в пятницу 8 июня обвинил политического консультанта и лоббиста Пола Манафорта и его российского компаньона Константина Килимника в препятствовании правосудию.

Ранее спецпрокурор предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Согласно текста уточненного обвинительного заключения, Манафорт и Килимник оказывали влияние на свидетелей по делу, чем препятствовали правосудию.

Расследование против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Адвокаты Манафорта указывают на то, что этот иск никак не связан с Россией и что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.