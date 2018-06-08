Маккейн раскритиковал предложение Трампа вернуть РФ в "Большую семерку"

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8.

"Президент по непонятным причинам проявил в отношении наших противников почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников", — говорится в заявлении сенатора в связи со словами Трампа.

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо восстановить «Большую восьмерку», допустив для участия в саммите G7 Россию. Об этом он заявил Reuters 8 июня перед встречей "Большой семерки" в Квебеке. "Нравится вам или нет — может быть, так говорить неполиткорректно, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8. Она выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", – заявил Трамп.

Утром в своем Twitter он также написал: "Я направляюсь в Канаду на переговоры G7, которые в целом будут сфокусированы на долгое время остававшейся несправедливой торговле в отношении США. Затем я поеду в Сингапур на переговоры по денуклеаризации с Северной Кореей. Не будем говорить о российской охоте на ведьм хоть какое-то время".

Саммит "большой семерки" проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча пройдет на фоне разногласий между США и остальными участниками объединения в связи с пошлинами на импорт стали и алюминия, введенными американской стороной.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ, участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Напомним, у сенатора Маккейна, который принимал участие в компаниях выборов президента США, обнаружено тяжелое заболевание.