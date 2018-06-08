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08.06.2018 21:14

Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева

Генерал ФСБ Олег Феоктистов попросил суд вернуть два миллиона долларов, найденные им для оперативного эксперимента с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По их данным, судьба денег решится после вступления приговора Улюкаеву в силу. Остальные вещественные доказательства суд постановил уничтожить еще в прошлом году. Среди них были сумка, в котором глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал министру деньги, корзинка, где лежали колбаски, и четыре бутылки вина. Колбаски, признанные скоропортящимся вещдоком, были ликвидированы первыми.

Заседание, на котором решится судьба двух миллионов, состоится 29 июня. Его проведет судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, выносившая приговор Улюкаеву. В суде будут «решены вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств». Миллионы могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», деньги, которые попросил вернуть Феоктистов, ему не принадлежат. На допросе в суде, который проходил в закрытом режиме, генерал ФСБ говорил, что два миллиона долларов ему одолжил «хороший знакомый, частный инвестор».

Алексею Улюкаеву вынесли приговор в декабре 2017 года, его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы. Как установил суд, чиновник требовал от «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

Источник: Лента.ру


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