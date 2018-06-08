Роскомнадзор разблокировал 7 млн адресов

Государственный регулятор разом вычеркнул из чёрного списка больше 7,1 миллионов IP-адресов, пострадавших из-за попыток заблокировать Telegram.

Как сообщает 8 июня Telegram-канал «Эшер II», отслеживающий выгрузку ведомства, адреса были удалены из реестра запрещённых сайтов около семи вечера по московскому времени. Часть из них принадлежит хостинга Online.net, разблокированы также крупные подсети сервисов Amazon.

Таким образом, количество адресов в чёрном списке упало с 10,9 миллионов до 3,7 миллионов. В Роскомнадзоре разблокировку пока никак не прокомментировали.