Роскомнадзор разблокировал 7 млн адресов
Государственный регулятор разом вычеркнул из чёрного списка больше 7,1 миллионов IP-адресов, пострадавших из-за попыток заблокировать Telegram.
Как сообщает 8 июня Telegram-канал «Эшер II», отслеживающий выгрузку ведомства, адреса были удалены из реестра запрещённых сайтов около семи вечера по московскому времени. Часть из них принадлежит хостинга Online.net, разблокированы также крупные подсети сервисов Amazon.
Таким образом, количество адресов в чёрном списке упало с 10,9 миллионов до 3,7 миллионов. В Роскомнадзоре разблокировку пока никак не прокомментировали.
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Справка:
Ударными темпами реестр запрещённых сайтов начал пополняться после решения суда о блокировке Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, и с 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке. В попытке ограничить доступ к Telegram регулятор заблокировал около 20 млн IP-адресов, связанных с крупными технологическими компаниями. Достать неуловимый мессенджер не удалось. Накануне Владимир Путин во время прямой линии президента заявил, что Telegram не закроют.