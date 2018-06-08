Минобороны о перехвате Украиной российского корабля: одесский юмор неисчерпаем

Известие о перехвате российского боевого корабля украинским военно-транспортным самолётом развеселило Министерство обороны РФ. Военные призвали оценить юмор.

Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков 8 июня, «данный анекдот» может быть спланированной эксклюзивной утечкой «безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ». Однако прежде всего новость одесской газеты об успешной операции в Черном море говорит о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, заявил Конашенков. Само же сообщение он назвал гротескным, пишет Russia Today. Представитель Минобороны не исключил, что скоро на Украине будут перехватывать российские самолёты-истребители рыболовецкими сетями.

Украинские СМИ ранее писали, что военно-транспортный Ан-26 Военно-морских сил Украины якобы «выгнал» малый ракетный корабль ВМФ РФ в открытое море.