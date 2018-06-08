Глава Генштаба РФ обсудил с главнокомандующим ВС Финляндии безопасность в Европе

В Хельсинки 8 июня начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Ярмо Линдбергом ситуацию в сфере европейской безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На переговорах представители военных ведомств "отметили важность созданной в ноябре прошлого года "прямой линии" телефонной связи для укрепления взаимного доверия, повышения транспарентности в условиях роста военной активности в регионе Балтийского моря". Генералы также поговорили о двустороннем взаимодействии и обменялись мнениями о предотвращении инцидентов в ходе военной деятельности в Сирии.

Именно Сирия стала сегодня основной темой переговоров глав Генштабов США и России в Хельсинки.

Встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда-младшего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова носила конструктивный характер, заявили в Минобороны России.

"Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, включая вопросы двусторонних отношений и предотвращения инцидентов, отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике", – рассказали в ведомстве. Генералы в ходе переговоров также затронули темы снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе.