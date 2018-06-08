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08.06.2018 19:33

Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»

С 1 июля 2019 года застройщикам могут запретить получать деньги от покупателей напрямую. И запас разрешений на строительство, в спешке полученных за последние полгода, не спасет девелоперов. Новую схему с участием банков могут ввести для проектов, запущенных после 20 октября 2017 года, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ) 7 июня рассмотрел и одобрил Комитет Госдумы по природным ресурсам. С 1 июля 2019 года «предусматривается переход на исключительное использование счетов эскроу» для новостроек, в которых первый договор долевого участия зарегистрировали после создания Фонда защиты дольщиков, передает пресс-служба.

Схема эскроу-счетов предполагает, что средства дольщика «замораживаются» на счете и переходят застройщику только после сдачи дома. Финансирует стройку и рискует своими деньгами не дольщик, а банк.

Чтобы стимулировать компании переходить на эскроу-счета поскорее, депутаты предложили в 5 раз повысить отчисления в государственный фонд защиты дольщиков. «Мы предлагаем увеличить тарифы до 3% с 1 октября этого года и до 6 % – с 1 января», – заявил председатель комитета Николай Николаев. Также депутаты предлагают запретить девелоперам продажу строящегося жилья за срыв сдачи домов хотя бы на 3 месяца и за долг перед налоговой свыше 300 тысяч рублей.

Депутатская поправка ставит крест на планах застройщиков запастись разрешениями на строительство «впрок», чтобы еще несколько лет работать по старым правилам. С прошлого года девелоперы штурмуют Госстройнадзор: за 5 месяцев этого года они получили в 1,5 раза больше разрешений, чем за тот же период прошлого года.

Застройщики говорят, что банки не смогут выдавать на строительство 3,5 – 5 трлн рублей в год. В итоге рынок покинут до половины компаний, а в перспективе нескольких лет цены вырастут на 20 – 30%.


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