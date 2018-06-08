«Фонтанка» за 60 секунд — 8 июня

Все, кто в тренде, уже успел послушать Монеточку. А теперь почитайте. Автор «оппозиционных песен для девочек» оказалась девицей в высшей степени занимательной.

Дальнобойщик Алексей Короваев, чей видеовопрос Путину про цены на топливо попал в эфир «Прямой линии», рассказал, на какую сумму он живет с семьей и почему Путин ему толком не ответил.

«Прямая линия» – все, портрет Путина можно уничтожать. А обошелся он хозяйке в 160 тысяч рублей административного штрафа — показала не там.

Побегать по семи гектарам, поорать. Тысяча петербуржцев хотят получить «дальневосточный гектар», а обломится им лишь некоторое растение, которое там не факт, что и растет.

Культурные руководители Петербурга отчитались о доходах. Культурно завидуем.

Перепланировка Адмиралтейства под штабистов Военно-морского флота — гостайна. Видимо, строителям теперь ограничат выезд из страны. Пусть радуются, что не при Иване Грозном работают.

Посмотрите, как красиво угнанный «Лексус» уходит от погони ГИБДД, совершив два ДТП подряд. Весь спектр классовых чувств в одном эпизоде. Жалко задетых KIA Rio и «ГАЗель». Но без жертв классовых чувств не бывает.

Еще немного про низы, которые хотят то, что могут верхи. Налетчик на велосипеде вывез из «Связного» на Большой Охте выручку и смартфонов на миллион. Теперь через «find my iPhone» спалится.