Смольный приговорил к сносу четыре ресторана в Репино и Комарово

Смольный расторг договоры аренды с четырьмя ресторанами в Курортном районе и попросил их снести свои постройки.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, 8 июня его сотрудники вручили ООО «ДМД» (ресторан «Сказка»), ООО «Берег» (ресторан «Дель Мар»), ООО «Астрон» (ресторан «Бастион») и ООО «Бобров» (ресторан «Максим» ) предписания освободить участки.

Как сообщало ранее наше издание, в марте ККИ обследовал заведения и уличил их в превышении допустимых пределов высотности и других нарушениях. В апреле Смольный принял решение лишить рестораны участков и не продлевать истекшие договоры аренды.

5 июня ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направило в адрес арендаторов уведомления об одностороннем отказе от договоров аренды.