Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов
Футболисты из Аргентины не изменят свой традиционный рацион во время чемпионата мира по футболу. Российские продукты настолько непривычны игрокам, что с собой взяли даже мясо и сгущенку.
Как 8 июня пишет «Спорт-Экспресс», на базу команды в подмосковном городе Бронницы из Аргентины доставили около трёх тонн продуктов. Такой продовольственный запас посол страны в России Рикардо Лагорио объяснил пристрастием игроков к местной кухне.
«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате и многое другое», – цитирует издание Лагорио со ссылкой на ТАСС.
Готовить будут также по собственным рецептам. Для этого на базу из Аргентины выписали шеф-повара.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.