Сборная Аргентины собирается съесть в России три тонны продуктов

Футболисты из Аргентины не изменят свой традиционный рацион во время чемпионата мира по футболу. Российские продукты настолько непривычны игрокам, что с собой взяли даже мясо и сгущенку.

Как 8 июня пишет «Спорт-Экспресс», на базу команды в подмосковном городе Бронницы из Аргентины доставили около трёх тонн продуктов. Такой продовольственный запас посол страны в России Рикардо Лагорио объяснил пристрастием игроков к местной кухне.

«Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате и многое другое», – цитирует издание Лагорио со ссылкой на ТАСС.

Готовить будут также по собственным рецептам. Для этого на базу из Аргентины выписали шеф-повара.