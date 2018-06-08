Жулик, обманом завладевший квартирой петербурженки, подозревается в похищении человека

В Петербурге по подозрению в похищении человека задержан известный квартирный комбинатор Артур Даниелян. Как полагают следователи, в 2015 году он вместе с сообщниками заманил доверчивую петербурженку в свою квартиру, вынудил «подарить» свою недвижимость, а затем отправил в Краснодар без денег и с билетом в один конец.

История, закончившаяся задержанием Даниеляна, началась в 2015 году. Как рассказывала «Фонтанка», слишком непосредственная в отношениях с людьми петербурженка по имени Светлана поверила мужчине, с которым познакомилась в Сети, и приехала к нему в гости в квартиру на улице Лени Голикова. В этой квартире новые «друзья», оказывая на неё психологическое давление, удерживали женщину около двух месяцев, а условием освобождения стала дарственная на долю в собственной квартире — на имя Артура Даниеляна. После этого Светлане купили билет на самолет и без копейки денег отправили в Краснодар, в город, где она никогда не была и не имела там ни одного знакомого. Из Краснодара Светлана на попутках смогла добраться до Петербурга и рассказала о своих злоключениях полицейским.

После многомесячного круговорота её почти фантастического заявления по отделам полиции трех районов материал попал в ГСУ СК по Петербургу. Руководитель второго отдела первого управления по расследованию особо важных дел Юрий Яшков говорит, что в результате многомесячной работы следователи убедились: история Светланы подтверждается. Она действительно удерживалась в чужой квартире. Действительно под контролем посещала нотариуса и госорганы при «дарении» квартиры, действительно была отправлена в Краснодар и без денег проделала обратный путь.

Уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 126 УК – похищение человека группой лиц из корыстных побуждений (от 5 до 12 лет лишения свободы).

Артур Даниелян задержан на двое суток в порядке ст. 91 УПК, следователь будет ходатайствовать перед судом об его аресте.