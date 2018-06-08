Доктора филологических наук обвиняют в экстремизме из-за поста о поездке в Петербург

На доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института языкознания РАН Алексея Касьяна завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Об этом 8 июня сообщает правозащита «Открытой России». Экспертиза посчитала, что запись Касьяна о поездке в Петербург в "Живом журнале" содержит признаки вражды «в отношении азиатов, кавказцев как группы лиц, выделяемых по совокупности национального (этнического) и религиозного признаков». При этом запись была сделана еще в 2008 году. Речь в ней идет о посещении Петергофа и спорах с местным монархистом. Также Касьян вспоминает надпись, сделанную неким «питерским нацболом Карликом» на Гостином дворе. Скорее всего, именно эта надпись, процитировать которую мы не можем, и вызвала интерес правоохранительных органов. Кроме того, в посте были как минимум две фотографии, которые сейчас не отображаются — возможно, экстремизм нашли и в них.

Отметим, в квартиру Касьяна в Москве утром 8 июня пришли с обыском, но его самого там не застали. Обыск проводили в присутствии его девушки Ольги Поповой.

Сам Алексей Касьян долгое время был членом оппозиционной партии «Демократический выбор» Владимира Милова. Его сын Николай — активист штаба Алексея Навального в Москве.