Смольный сносит рынок на севере Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит рынок на пересечении проспекта Художников и проспекта Просвещения. Как сообщил читатель «Фонтанки», сотрудники ККИ и Центра повышения эффективности использования государственного имущества 8 июня сняли двери торговых павильонов, а торговцы самостоятельно выносят оборудование.

Как пояснили «Фонтанке» в ККИ, рынок из восьми павильонов и семи крытых прилавков работал незаконно. Договор с арендатором участка, ООО «Диана», был расторгнут.