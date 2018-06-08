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Фонтанка.fi
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08.06.2018 21:25

В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка

Самый высокий в Финляндиии песчаный замок возвели в приграничной Лаппеенранте на берегу озера Сайма. Открытие состоится 9 июня.
В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка
представительство Лаппеенранты

Как рассказали «Фонтанке» в представительстве города, вершиной 10-метровой композиции стал Выборгский замок. Помимо него, скульпторы изваяли также и финские крепости.

Поскольку темой юбилейного, 15-го замка, стало культурное наследие Европы, то работа отразила в себе каким-то образом каждую из стран Европы, а вторую башню композиции посвятили столетию прибалтийских стран: Эстонии, Латвии и Литвы. Не обошли стороной и чемпионат мира по футболу в России.

В этом году Лаппеенранта готовилась побить мировой рекорд по высоте песчаного замка (почти 17 метров), однако после исследования почвы грандиозный план пришлось отложить до следующего лета.

Строительство продолжится до 30 июня. Для всех желающих с 12 по 30 июня по вторникам с 16:00 до 18:00 будут проходить бесплатные мастер-классы по созданию песчаных скульптур. А в день открытия бесплатно будут работать паровозик, карусель и надувной замок для детей.

В Лаппеенранте построили огромный Выборгский замок из песка

Справка:

Выборгский замок, основанный шведами в 1293 году, является одним из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества в России. Выота башни Святого Олафа с куполом – 48,6 м. Сам Выборг, бывший важным культурным и промышленным центром Восточной Финляндии, перешёл к СССР по после Зимней войны.


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