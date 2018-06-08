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08.06.2018 18:27

Греф предложил начать распродажу госбанков

Президент Сбербанка Герман Греф предлагает властям начать приватизацию крупных государственных банков, начиная, собственно, с самого Сбербанка.

Как пишут 8 июня «Ведомости», Греф заявил, что государству незачем держать контрольный пакет акций в Сбербанке. Продажа госбанков может стать альтернативой повышению налогов. Также Герман Греф прокомментировал предложение Федеральной антимонопольной службы запретить госбанкам приобретать новые активы. По его мнению, запрещать ничего не нужно — просто сами госбанки стоит целиком выставлять на продажу.

«Если ВТБ собирается покупать "Возрождение", пусть покупает, зачем это запрещать? Если кто-то из санируемых банков вдруг приглянется какому-то из банков с государственным участием, пусть покупают. Нужны не запреты, и так кислорода не так много. Если мы боремся с государственным сектором экономики, то надо не так бороться, надо продавать те банки, которые есть», – заявил глава Сбербанка.

Отметим, Сбербанк формально даже не является государственным банком. Основным акционером финансового учреждения является Центробанк (ему принадлежат 50% + 1 акция).  Доля ЦБ на рынке стоит около 2,4 трлн рублей. 

Напомним, Герман Греф еще в 2015 году выступил с идеей приватизации Сбербанка. "За" выступал министр экономического развития Алексей Улюкаев (ныне заключенный по делу о взятке от Игоря Сечина). "Против" были президент Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 


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