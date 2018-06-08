Адмиралтейство засекретили от градозащитников

Градозащитникам разрешили посмотреть на работы по переустройству Адмиралтейства под размещение Главного штаба Военно-морского флота. Чтобы удовлетворить любопытство, потребуется лишь одобрение командования и допуск к гостайне.

Как сообщил «Фонтанке» лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, 8 июня он получил ответ на своё обращение в адрес главнокомандующего ВМФ о допуске в Адмиралтейство. Депутата петербургского парламента снова заверили, что все работы по приспособлению одного из наиболее известных памятников архитектуры Северной столицы согласованы с правительством и проходят в строгом соответствии с законом об охране культурного наследия. Знакомиться с документами Вишневского отправили в комитет по охране памятников.

Лично понаблюдать за реставрацией тоже, судя по письму, можно, но процедуру осложняет режимный статус. Его Адмиралтейству присвоили из-за Главного командования ВМФ, которое расположено на территории памятника. Таким образом, представители Совета по культурному наследию при городском правительстве пройти могут, но только после того, как направят в адрес главнокомандующего ВМФ запрос с паспортными данными, целью визита и перечнем корпусов и этажей, которые желают посетить. Впрочем, уточняется, что на часть из них можно попасть только при наличии предписания и справки о допуске к сведениям, содержащим государственную тайну.

Борис Вишневский добавил, что без допуска нельзя посмотреть и документы в КГИОП, и это только добавляет подозрительности работам в Адмиралтействе. Приобщаться к секретному он не собирается, но и борьбу за публичность не оставит. Реставрация под покровом тайны вызывает у парламентария всё больше сомнений, и, по его словам, он собирается подготовить обращение уже в Генпрокуратуру РФ.