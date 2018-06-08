«ПСК» продолжает традиции Петербурга. «Твоих оград узор чугунный…»

Приятно признавать, что Петербургские строительные традиции возвращаются и поддерживаются девелоперами.

Строительные компании, возводящие дома в историческом центре, всё чаще стремятся соответствовать духу архитектурного наследия и дополнить свои проекты уникальными узнаваемыми и эстетичными элементами, среди которых ворота, решетки и ограды.

В XVIII веке по указу царя было принято строить дома «сплошной фасадой», из-за чего здания настолько близко примыкали друг к другу, что попасть внутрь можно было только через парадный вход, т.е. с улицы, или через ворота, ведущие во двор. Их обязательно украшала решетка с фамильным гербом, которая служила отличительным признаком каждого семейства и подчеркивала статус жильцов. Сегодня эту многовековую традицию девелоперы успешно применяют в своих проектах, и одной из последователей стала «Петербургская Строительная Компания».

Сейчас «ПСК» готовит к сдаче два жилых комплекса бизнес-класса в Центральном районе – ЖК «Дипломат» и клубный дом LOOK. И в преддверии скорой выдачи ключей установила ограды в лучших традициях старого Петербурга. По периметру здания ЖК «Дипломат», со стороны проспекта Бакунина и Исполкомской улицы, были установлены чугунные решетки и ворота с коваными элементами и фигурными вензелями. А в клубном доме LOOK со стороны Прилукской улицы – чугунные ворота с кованым гербом и адресом нового здания. Это станет заключительным этапом благоустройства и оформления внутридомового пространства.

«Нам известно, что в дореволюционном Петербурге ворота сообщали гостям и прохожим статус жильцов и указывали на качество домовладения в целом. Например, глухие деревянные конструкции сопровождали самое недорогое жилье, а кованые решетчатые – лучшие дома. Конечно, с тех пор эта градация претерпела изменения. И, тем не менее, мы считаем, что отсылки к важнейшим петербургским традициям должны быть во всех проектах, реализуемых в центре города», – сообщил Сергей Мохнарь, генеральный директор «ПСК-недвижимость».

ЖК «Дипломат» расположен в исторической части города, в 500 метрах от Невского проспекта и ключевых достопримечательностей города. Всего в комплексе 176 квартир. Из окон верхних этажей открываются панорамные виды на центр города и акваторию Невы.

Клубный дом LOOK находится на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы, в 1 минуте езды от ст.м. Лиговский проспект. Девятиэтажное здание на 96 квартир отличает большая площадь витражного остекления, более 800 кв.м., а на последних этажах представлены четырехкомнатные квартиры с просторными террасами 55 кв.м.

Строительный холдинг «ПСК» – девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада России. В портфеле проектов компании более 52 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Сегодня включает 6 подразделений: «ПСК – Недвижимость», «ПСК – Инжиниринг», «ПСК – Механизация», «ПСК – Фасад», «ПСК – Проект» и «ПСК – Инвест». Такая структура позволяет «ПСК» самостоятельно выполнять весь цикл строительных работ с соблюдением заявленных сроков. Многолетний опыт, профессиональная команда специалистов и собственный парк техники обеспечивают успешную реализацию проектов разной степени сложности. В 2013 г. «ПСК» выдана лицензия «На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Справка о компании

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya