В финском Куопио задержали мужчину с бомбой

В центре города Куопио задержан местный житель — у него в рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство. Об этом 8 июня сообщает Yle.

По данным департамента полиции Восточной Финляндии, задержание произошло 1 июня. Человек с бомбой — 35-летний мужчина.

По словам следователя Антти Аамувуори, речь идёт о крайне редком случае, поскольку у мужчины с собой было готовое взрывное устройство, и он, по всей видимости, передвигался вместе с ним в течение длительного времени. Злоумышленник хотел взорвать бомбу следующей ночью или даже предыдущей, но по какой-то причине не сделал этого.

В полиции не говорят, о каком взрывном устройстве идёт речь, однако уточняют, что, если бы взрыв произошёл в магазине или на площади, без смертельных случаев бы не обошлось. Задержанный же в ходе допроса заявил, что собрал бомбу из любопытства и собирался активировать её в безопасном месте. У него, согласно полиции, есть криминальное прошлое, связанное с физическим насилием, но никаких признаков того, что он ранее интересовался взрывными устройствами, нет.

Сейчас мужчина находится под арестом.