В ЖК «Иван-да-Марья» вместо воды из кранов потек мазут

Чёрно-коричневая субстанция, покрывающая керамику жирным налётом, периодически появляется вместо горячей воды в новом жилом комплексе Калинского района Петербурга. Фотографии с доказательствами коммунального бедствия обитатели ЖК «Иван-да-Марья» опубликовали в социальных сетях 7 июня.

По их словам, проблема с водой возникает в третьем корпусе 20 дома по Лабораторному проспекту. При этом по соседним адресам горожане наслаждаются чистыми водными процедурами.

«По какой причине в соседних домах вода чистая, а у нас она отвратительная чёрно-коричневая, с осадком, которая оставляет после себя жирный чёрный налёт? Я каждый день звоню по телефону 004, оставляю жалобы. Каждый день мне говорят, что по моему дому не ведётся ни ремонтных, ни профилактических работ. Надеюсь, ваши дети не моются в такой воде, и мне не хочется мыть своего ребёнка в такой», — написала она собственница.

В управляющей компании «КЭО-Сервис» объяснили, что грязная вода с запахом мазута поступает на входе в дом. Поставщиком её является ГУП «ТЭК».

Теплоэнергетики признали проблему и добавили подробностей. По информации компании, комплекс «Иван-да-Марья» едва ли не единственный из окружающих его зданий получает горячую воду по открытой схеме (водоснабжение поступает из того же контура, что и вода для отопления).

Согласно закону с 2013 года все новые объекты должны подключаться по закрытой схеме. Для застройщика этот вариант более дорогой, но потребитель выигрывает в качестве. Разрешение на строительство ЖК «Иван да Марья» получено годом ранее, поэтому комплекс возвели по устаревшим стандартам. Теперь строительные работы на тепловых сетях отражаются на том, что льется из кранов новосёлов.

«В зоне действия котельной «Гражданская» ведутся активные работы по строительству тепловых сетей и подключению новых объектов, в данный момент строятся как минимум пять жилых комплексов. Строительные работы, связанные с врезками и переключениями на тепловых сетях, всегда негативно сказываются на качестве воды в открытой системе ГВС. Потребители, подключенные по закрытой схеме в соответствии с актуальным законодательством РФ, этих изменений не ощущают», — отметили в ГУП «ТЭК».