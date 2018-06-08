Премьер Италии поддержал Трампа: Возвращение России в G8 – в интересах каждого

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США возродить формат «Большой восьмерки» с участием России.

Конте написал в своем Twitter 8 июня: «Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в «восьмерку». Это в интересах каждого». Ранее американский лидер заявил, что Россия нужна США и всему миру «за столом переговоров» и ее надо пригласить на саммит G7 в Канаде, который проходит 8 – 9 июня.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

Отметим, премьер-министр Италии 5 июня выступил за пересмотр антироссийских санкций.