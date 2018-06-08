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08.06.2018 17:12
Итоги недели с Андреем Константиновым. Все сбудется: «Прямая линия», G8 и Китай
Владимир Путин провел шестнадцатую «Прямую линию»: в общение президента с народом что-то поменялось. Путина в Китае встречают «Катюшей» и награждают Орденом дружбы. Дональд Трамп и Ангела Меркель заочно поспорили, можно ли вернуть Россию в G8. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.
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