Итоги недели с Андреем Константиновым. Все сбудется: «Прямая линия», G8 и Китай

08.06.2018 17:12

Владимир Путин провел шестнадцатую «Прямую линию»: в общение президента с народом что-то поменялось. Путина в Китае встречают «Катюшей» и награждают Орденом дружбы. Дональд Трамп и Ангела Меркель заочно поспорили, можно ли вернуть Россию в G8. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.