Трамп предложил вернуть Россию в G8: Нам надо управлять миром с Россией за столом переговоров

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо восстановить «Большую восьмерку», допустив для участия в саммите G7 Россию. Об этом он заявил Reuters 8 июня перед встречей "Большой семерки" в Квебеке.

Желание высказаться на тему возвращения России, которую исключили еще в 2014 году, возникло у американского лидера после слов канцлера Германии Ангелы Меркель, которая считает невозможным восстановление формата "Большой восьмерки".

"Нравится вам или нет — может быть, так говорить неполиткорректно, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8. Она выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", – заявил Трамп.

Утром в своем Twitter он также написал: "Я направляюсь в Канаду на переговоры G7, которые в целом будут сфокусированы на долгое время остававшейся несправедливой торговле в отношении США. Затем я поеду в Сингапур на переговоры по денуклеаризации с Северной Кореей. Не будем говорить о российской охоте на ведьм хоть какое-то время".

Слова американского лидера заметили и в России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наша страна делает акцент на других форматах и в участии в G7 заинтересована не сильно.

Саммит «Большой семерки» пройдет 8—9 июня в канадском Квебеке. Трамп покинет саммит до его завершения из-за переговоров с Северной Кореей.

Напомним, что формат "Большой восьмерки" появился в 1996 году, когда Россию включили в это объединение крупнейших экономик мира. Помимо нашей страны в форуме принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2014 году западные страны приняли решение вернуться к формату G7 – после воссоединения Крыма с Россией.