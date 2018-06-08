В Петербурге суд постановил уничтожить «первомайский» портрет Путина

Выход на первомайскую демонстрацию с портретом президента России обошёлся петербургской активистке в 160 тысяч рублей. Изображение Владимира Путина в административном деле выступало в роли вещественного доказательства. Его суд постановил уничтожить.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 8 июня, участницу первомайского шествия Варвару Михайлову признали виновной в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Куйбышевский суд назначил ей штраф в 160 тысяч рублей.

Теперь плакат, который стал поводом для задержания Михайловой, перестанет существовать.

«Вещественное доказательство (изображение, состоящее из девяти отдельных фрагментов с изображением фотографии Президента РФ, в багетной рамке со стеклянной защитой) суд постановил уничтожить после вступления постановления в законную силу», — отметили в пресс-службе.

На первомайском шествии полиция провела серию «идейных» задержаний. Под прицел попали держатели радужных флагов, символики европейских государств, а также активистка с портретом Путина. Позже суд не нашёл крамолы в ЛГБТ-цветах. А за флаги европейских государств оппозиционеры получили штрафы и аресты.