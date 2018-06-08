У зенитовца Паредеса в последний момент появился шанс выступить за сборную

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес, которого ранее не взяли в сборную Аргентины, возможно, все-таки получит шанс защищать цвета бело-голубых в России.

Недавняя тренировка национальной команды Аргентины закончилась разрывом передней связки колена для Мануэля Лансини, поэтому он пропустит чемпионат мира в России. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба национальной сборной.

В ближайшее время тренер Хорхе Сампаоли должен будет выбрать, кто заменит травмированного игрока английского «Вест Хэм Юнайтед», из трех футболистов расширенного состава. В тройке лучших находится и зенитовец Леандро Паредес, который, как и Лансини, играет в полузащите.

Напомним, что в конце мая Паредес написал, что у него болит душа от того, что ему не выпал шанс выступать за свою сборную. Петербургский клуб поддержал игрока хештэгом #NoParedesNoParty («Нет Паредеса — нет вечеринки»).