У зенитовца Паредеса в последний момент появился шанс выступить за сборную
Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес, которого ранее не взяли в сборную Аргентины, возможно, все-таки получит шанс защищать цвета бело-голубых в России.
Недавняя тренировка национальной команды Аргентины закончилась разрывом передней связки колена для Мануэля Лансини, поэтому он пропустит чемпионат мира в России. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба национальной сборной.
В ближайшее время тренер Хорхе Сампаоли должен будет выбрать, кто заменит травмированного игрока английского «Вест Хэм Юнайтед», из трех футболистов расширенного состава. В тройке лучших находится и зенитовец Леандро Паредес, который, как и Лансини, играет в полузащите.
Напомним, что в конце мая Паредес написал, что у него болит душа от того, что ему не выпал шанс выступать за свою сборную. Петербургский клуб поддержал игрока хештэгом #NoParedesNoParty («Нет Паредеса — нет вечеринки»).
Справка:
Напомним, чемпионат мира в России продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Аргентина на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии.