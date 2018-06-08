Монеточка: "Серьезные взрослые вещи в милой оболочке"
"Фонтанка" взяла интервью у Лизы Монеточки. Одной из тех, кого называют голосом поколения Z.
Полный текст интервью читайте на "Фонтанке".
Видео:Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"
© Фонтанка.Ру
Полный текст интервью читайте на "Фонтанке".
Видео:Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"
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