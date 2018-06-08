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ЗСДфест Публикуется на правах рекламы
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08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Euromed Group

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».

В фестивале участвовала почти тысяча любителей бега и 4,5 тысячи велосипедистов. Суммарно участники преодолели 30 километров по самому живописному – центральному участку ЗСД.

В течение 5 часов колонны спортсменов сопровождали врачи службы скорой медицинской помощи клиники «Евромед».

Euromed Express не впервые поддерживает спортивные и общегородские мероприятия. Мы знаем, что спорт — это не только радость и адреналин, но и высокий риск получения травм. На марафонах – это растяжения и подвывихи. На велозабегах – травмы головы и конечностей.

Между тем, успешное лечение любой травмы всегда начинается на месте происшествия. Квалифицированные бригады «Евромед Клиник» всегда готовы поддержать участников соревнований и прямо на месте оказать специализированную медицинскую помощь.

Euromed Express выступал официальным партнером мероприятий предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. А также являлся официальным медицинским партнёром Петербургского международного экономического форума и крупных концертных мероприятий в Санкт-Петербурге, партнером мероприятий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и G20 в России.

 


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Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
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08.06.2018 15:32
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Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
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