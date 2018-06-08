Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».

В фестивале участвовала почти тысяча любителей бега и 4,5 тысячи велосипедистов. Суммарно участники преодолели 30 километров по самому живописному – центральному участку ЗСД.

В течение 5 часов колонны спортсменов сопровождали врачи службы скорой медицинской помощи клиники «Евромед».

Euromed Express не впервые поддерживает спортивные и общегородские мероприятия. Мы знаем, что спорт — это не только радость и адреналин, но и высокий риск получения травм. На марафонах – это растяжения и подвывихи. На велозабегах – травмы головы и конечностей.

Между тем, успешное лечение любой травмы всегда начинается на месте происшествия. Квалифицированные бригады «Евромед Клиник» всегда готовы поддержать участников соревнований и прямо на месте оказать специализированную медицинскую помощь.

Euromed Express выступал официальным партнером мероприятий предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. А также являлся официальным медицинским партнёром Петербургского международного экономического форума и крупных концертных мероприятий в Санкт-Петербурге, партнером мероприятий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и G20 в России.