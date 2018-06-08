Роскомнадзор быстрее Рособрнадзора нашёл сайты с ответами на ЕГЭ

Пока чиновники от образования уверяют в отсутствии утечек заданий к единому государственному экзамену, Роскомнадзор отчитывается о блокировках сайтов с ответами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 8 июня, с начала года в силу вступило десять судебных решений о прекращении доступа к сайтам с ответами на ЕГЭ, ОГЭ (основной государственный экзамен), контрольно-измерительными материалами, а также с «информацией о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета». В реестр запрещённой информации внесены 93 ресурса.

«На сегодняшний день владельцы 86 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам еще 6 сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления. В связи с неудалением информации операторы ограничивают доступ на территории России к одной странице», — прокомментировали в Роскомнадзоре.

Ранее петербургский учитель Дмитрий Гущин заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике и химии. В Рособрнадзоре подлинность выложенных Гущиным примеров не подтвердили и решили разбираться с принципиальным педагогом с помощью суда.