В Петербурге потеплеет, но только на день

В выходные до Петербурга доберётся лето, но визит будет скоротечным. Зонтики в праздники дома лучше не оставлять, а прогуляться без курток можно будет разве что в понедельник.

Как рассказали «Фонтанке» в центре «Фобос», тепла в конце затяжной рабочей недели ждать не стоит. Суббота, 9 июня, будет преимущественно сухой, днём ждут 12 – 17 градусов, а ночью – немногим больше двух. В воскресенье ветры перестанут дуть со стороны Скандинавии, и станет чуть теплее, но не существенно. Воздух прогреется до 15 – 20 градусов.

Самым летним обещает стать понедельник, хотя на жару можно не рассчитывать. 11 июня Петербург попадет в теплую часть циклона, который вернёт температуру к норме и принесет с собой кратковременные дожди. На улице потеплеет до 24 градусов, однако циклон пройдёт быстро. Уже во вторник столбик термометра снова будет колебаться около 15 – 20 градусов. В дополнение синоптики ждут дожди с грозами.

Впрочем, надежда на лето в июне есть: в «Фобосе» обещают более комфортную погоду к концу следующей недели.