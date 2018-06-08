В Кудрово появился новый сквер

Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.

Группа ЦДС завершила обустройство сквера рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна» на Европейском проспекте в Кудрово. На месте пустыря высажены деревья – клены и ивы, а также восстановлен газон. Уход за территорией будет осуществлять управляющая компания. Площадь озеленения составила 800 кв. м.

«Кудрово, благодаря парку Оккервиль, считается одним из самых зеленых и экологически чистых районов, – говорит директор ООО «Лентехстрой» (входит в Группу ЦДС) Сергей Смирнов. – Локация быстро развивается и появляется необходимость в дополнительном озеленении, создании новых мест отдыха и точек культурного притяжения. ЦДС принимает активное участие в формировании этих социально значимых объектов в Кудрово».

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

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ЖК "Весна 3" - застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/