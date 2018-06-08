Угонщик на «Лексусе», уходя от преследования, совершил двойное ДТП

Стремительную полицейскую погоню за угонщиком с двойным ДТП наблюдали автомобилисты днем 8 июня в Петербурге. В этом соревновании на скорость преступник оказался быстрее.

Как стало известно «Фонтанке», около 13.10 от дома №10, корпус 1, по улице Шефнера на Васильевском острове угнали «Лексус» с номерами Краснодарского края. Злоумышленник действовал дерзко: он запрыгнул на водительское сиденье буквально на глазах у владельца иномарки. Тот не растерялся: увидев, что буквально в ста метрах несет службу наряд ДПС, попросил о помощи. Хозяина «Лексуса» взяли на борт, и началась погоня. Но служебный транспорт не смог приблизиться к похищенному автомобилю, и «Лексус» ушел.

Вновь угнанная иномарка оказалась в поле зрения полиции около 14 часов, когда, она неслась по ЗСД на огромной скорости. У нее было сломано зеркало: на подъезде к платной дороге машина задела KIA Rio и «ГАЗель». Естественно, не остановилась. «Лексусу» удалось уйти от преследования.