Путин стал первым иностранным лидером, дружбу которого с Китаем подтвердили орденом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе Кремля, Путин стал первым иностранным лидером, которого удостоили этой награды.

«Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или с участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае»,— цитирует «Коммерсантъ» слова Си Цзиньпина.

