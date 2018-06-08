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08.06.2018 14:30

Путин стал первым иностранным лидером, дружбу которого с Китаем подтвердили орденом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе Кремля, Путин стал первым иностранным лидером, которого удостоили этой награды. 

«Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или с участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае»,— цитирует «Коммерсантъ» слова Си Цзиньпина. 

Отметим, орденом Дружбы награждают «иностранных граждан, внесших особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества Китайской Народной Республики с зарубежными странами, а также поддержание мира во всем мире».

Орден был учрежден 1 января 2016 года. Основные элементы рисунка — голубь мира, земной шар, рукопожатие и лотос.

Напомним, Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом, встречали его сегодня с военным оркестром, который исполнил "Катюшу". Президент России провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой КНР Си Цзиньпином.  9 – 10 июня Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.


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07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
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25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
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23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
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