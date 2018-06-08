Путин стал первым иностранным лидером, дружбу которого с Китаем подтвердили орденом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину орден Дружбы.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе Кремля, Путин стал первым иностранным лидером, которого удостоили этой награды.

«Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или с участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае»,— цитирует «Коммерсантъ» слова Си Цзиньпина.

Отметим, орденом Дружбы награждают «иностранных граждан, внесших особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества Китайской Народной Республики с зарубежными странами, а также поддержание мира во всем мире».

Орден был учрежден 1 января 2016 года. Основные элементы рисунка — голубь мира, земной шар, рукопожатие и лотос.

Напомним, Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом, встречали его сегодня с военным оркестром, который исполнил "Катюшу". Президент России провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой КНР Си Цзиньпином. 9 – 10 июня Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.