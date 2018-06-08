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08.06.2018 14:25

В Петербурге в ночь на 13 июня не будут разводить мосты

Переправы Северной столицы останутся доступны для автомобилистов в ночь на 13 июня. Развод мостов отменят в честь Дня России. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Добраться до дома петербуржцы смогут на ночных автобусах. Транспорт будет курсировать три ночи подряд, с 10 по 12 июня. 

По информации пресс-службы «Пассажиравтотранса», движение организуют по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена.  Автобусы будут работать в период с 0:00 часов до 06:00 утра. Интервал  движения составит 30 минут.

 


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