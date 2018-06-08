Петербургские гребцы с инвалидностью стали абсолютными победителями «Большой Московской регаты»

Петербургские спортсмены с инвалидностью стали абсолютными победителями на соревнованиях по пара-гребле на «Большой Московской регате».

Как сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», гонки проходили в течение трех дней. Петербуржцы состязались в заплывах на 1000 и 1500 метров. Боролись за звание победителей среди классов: парная двойка mix, парная двойка мужская и четверка с рулевым.

В результате спортсмены завоевали три золотые медали из трёх возможных.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто оказывает поддержку спортсменам – частных жертвователей и компании.