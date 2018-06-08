Автопилот Tesla Model X оправдали в аварии со смертельным исходом

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительный доклад по результатам расследования аварии со смертельным исходом с участием Tesla Model X. ДТП произошло 23 марта 2018 года в Маунтейн Вью, штат Калифорния.

Как сообщает 8 июня CNN, в докладе отмечается, что в момент столкновения автомобиля с ограждением шоссе автопилот был включен и полностью функционален. На нем была установлена скорость 120 км/ч, однако впереди идущий автомобиль заставил Tesla снизить скорость до 100 км/ч, чтобы держать дистанцию. За четыре секунды до столкновения впереди идущий автомобиль ушел из полосы и Tesla Model X начала разгоняться. Все это время водитель даже не дотрагивался до руля, несмотря на то что автоматика машины неоднократно пыталась привлечь внимание водителя визуальными и звуковыми сигналами.

Представители Tesla проводили собственное расследование и пришли к заключению, что водитель не мог не видеть злополучный барьер и у него было минимум 5 секунд, чтобы отреагировать на препятствие, однако он ничего не предпринял.

При этом Tesla всегда подчеркивала, что «автопилот» является вспомогательным устройством и должен работать под постоянным контролем водителя. Более того, в автомобили встроена специальная система, которая следит, чтобы водитель постоянно держал руки на руле. Если система обнаруживает, что водитель отвлекся более чем на три-пять минут, машина начинает подавать сначала визуальные, а потом и звуковые сигналы. Если водитель на них не реагирует совсем, автомобиль автоматически снижает скорость и съезжает к обочине. В данном случае согласно отчету NTSB в течение последних 60 секунд перед аварией руки водителя были на руле только 34 секунды.