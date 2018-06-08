Россию обвинили в гибели 44 человек в Сирии, в Минобороны все отрицают
Вечером 7 июня российские военные якобы нанесли авиаудар по сирийскому населенному пункту Зардан в провинции Идлиб, в результате погибли 44 человека.
Об этом 8 июня сообщает Al Jazeera со ссылкой на организации «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights. По их информации, среди погибших — 11 женщин и 6 детей. Всего якобы погибли 44 человека, еще около 60 получили ранения. «Белые каски» уверяют, что российские самолеты атаковали рынок возле мечети в Зардане.
При этом в Министерстве обороны РФ утверждают, что Россия накануне вообще не наносила ударов в этом районе Сирии.
В провинции Идлиб 7 июня «шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения», – рассказали в Минобороны.
Справка:
Организация «Белые каски» (или «Сирийская гражданская оборона») заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии. При этом она заявляет о политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям, однако деятельность «Белых касок» часто подвергается критике, в первую очередь со стороны правительств России, Сирии и Ирана. Один из последних спорных эпизодов связан с предполагаемой химической атакой в городе Дума. По утверждению российского Минобороны, «Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в этом городе.