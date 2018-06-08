Россию обвинили в гибели 44 человек в Сирии, в Минобороны все отрицают

Вечером 7 июня российские военные якобы нанесли авиаудар по сирийскому населенному пункту Зардан в провинции Идлиб, в результате погибли 44 человека.

Об этом 8 июня сообщает Al Jazeera со ссылкой на организации «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights. По их информации, среди погибших — 11 женщин и 6 детей. Всего якобы погибли 44 человека, еще около 60 получили ранения. «Белые каски» уверяют, что российские самолеты атаковали рынок возле мечети в Зардане.

При этом в Министерстве обороны РФ утверждают, что Россия накануне вообще не наносила ударов в этом районе Сирии.

В провинции Идлиб 7 июня «шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения», – рассказали в Минобороны.