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08.06.2018 14:07

Россию обвинили в гибели 44 человек в Сирии, в Минобороны все отрицают

Вечером 7 июня российские военные якобы нанесли авиаудар по сирийскому населенному пункту Зардан в провинции Идлиб, в результате погибли 44 человека. 

Об этом 8 июня сообщает Al Jazeera со ссылкой на организации «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights. По их информации, среди погибших — 11 женщин и 6 детей. Всего якобы погибли 44 человека, еще около 60 получили ранения. «Белые каски» уверяют, что российские самолеты атаковали рынок возле мечети в Зардане.

При этом в Министерстве обороны РФ утверждают, что Россия накануне вообще не наносила ударов в этом районе Сирии. 

В провинции Идлиб 7 июня «шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения», – рассказали в Минобороны.

Справка:

Организация «Белые каски» (или «Сирийская гражданская оборона») заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии. При этом она заявляет о политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям, однако деятельность «Белых касок» часто подвергается критике, в первую очередь со стороны правительств России, Сирии и Ирана. Один из последних спорных эпизодов связан с предполагаемой химической атакой в городе Дума. По утверждению российского Минобороны, «Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в этом городе.


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