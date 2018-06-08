Финны снижают зависимость от российского газа: в Инкоо заложили газопровод между Финляндией и Эстонией

Газовая сеть Финляндии, которая сейчас связана только с Россией, в 2019 году соединится с Эстонией, что позволит Суоми открыть свой газовый рынок для конкуренции. В муниципалитете Инкоо на берегу Финского залива, откуда проложат подводный газопровод Balticconnector в Эстонию, сегодня, 8 июня, был заложен первый камень. Об этом сообщили в министерстве жилищной сферы, энергетики и окружающей среды Суоми.

"Функционирующие энергосети являются предпосылкой для конкурентоспособной экономики. Финансирование ЕС позволит интегрировать газовые рынки Финляндии и Прибалтики", – заявил во время церемонии закладки профильный министр Киммо Тиликайнен. Он также выразил надежду, что природный газ будет способствовать отказу от других ископаемых видов топлива в соответствии с целями по предотвращению климатических изменений.

В церемонии также приняли участие вице-президент Европейской комиссии Юрки Катайнен и министер экономики и строительства Эстонии Кадри Симсон.

Участники проекта уверены, что этот инфраструктурный проект важен не только с экономической точки зрения, но и с позиций энергобезопасности. Развитие альтернативных источников энергии в Финляндии и активное строительство СПГ-терминалов связано с политическими соображениями под лозунгом снижения зависимости от России.

Еврокомиссия выделила в 2016 году финансирование в размере 187,5 млн евро, что составляет 75% от общей суммы проекта (250 млн евро). Длина Balticconnector – 153 км, из которых 21 км пройдёт по территории Финляндии от Инкоо, 77 км — по дну Финского залива, а остальная часть — по сухопутной части Эстонии до портового города Палдиски. В Инкоо и Палдиски возведут СПГ-терминалы. Пропускная способность газопровода составит 7,2 млн кубометров (72 ГВт) в сутки. Газ может подаваться в обоих направлениях в зависимости от рыночной необходимости. Строительство будет завершено к концу 2019 года. Balticconnector – часть проекта Балтийского энергетического рынка, в рамках которого также будет проведён газопровод из Литвы в Польшу (Gas Interconnection Poland–Lithuania).