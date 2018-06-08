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08.06.2018 13:58

Генсек НАТО: "Убийство" Бабченко может подорвать доверие к свободной прессе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг остался недоволен инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине, заявив, что это может ударить по свободе СМИ.

"Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и может быть использован для подпитки пропаганды", – цитирует 8 июня главу НАТО RT

Столтенберг также подчеркнул, что для демократии остается крайне важным инструмент свободной прессы.

Напомним, что 29 мая стало известно об убийстве Аркадия Бабченко. О смерти журналиста со ссылкой на украинскую полицию на Украине написали многие СМИ. Спустя сутки, 30 мая, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что произошедшее было инсценировкой украинских спецслужб. СБУ заявила, что инсценировкой добилась получения списка, куда вошли 47 человек, покушение на которых якобы готовили в России. В тот же день живой журналист появился на пресс-конференции. Исполнителем покушения назван бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. За организацию покушения на Бабченко также был арестован гражданин Украины Борис Герман. Он утверждает, что не планировал по-настоящему убивать Бабченко, так как работает на контрразведку Украины.

 


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