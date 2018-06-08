В «Пассажиравтотрансе» уволили сотрудника, из-за которого дети ждали четыре часа автобус в лагерь

К потере работы привела заминка с расписанием автобусов, доставляющих детей в лагерь «Каравелла». Рассеянного сотрудника «Пассажиравтотранса» уволили после того, как школьники в ожидании транспорта простояли четыре часа на парковке в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия 8 июня.

Случай, о котором идет речь, произошел 1 июня. Сотрудник отдела заказных перевозок должен был предупредить лагерь, что автобусы будут к четырем часам вечера. Однако не сделал этого. Дети пришли к девяти утра на парковку у гипермаркета «О`Кей» на пересечении Богатырского проспекта и Яхтенной улицы. А в 9:35 выяснилось, что расписание изменено.

Чтобы разрулить ситуацию, «Пассажиравтотранс» увозил детей по группам, начиная с самых маленьких.

Инцидент привлек внимание прокуратуры, которая инициировала проверку.