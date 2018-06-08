Российского хакера, которого считают основателем крупнейшей биржи криптовалют, заочно арестовали в Москве

Останкинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Александра Винника, которого в СМИ называют основателем крупнейшей в мире биржи криптовалют BTC-e.

Как пишет 8 июня РБК, решение было вынесено еще 1 июня. Уголовное дело возбуждено МВД по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Это означает, что Россия повторно сможет потребовать экстрадиции Винника из Греции. Там хакер был задержан по запросу США. В Америке его обвиняют в отмывании 4 млрд долларов через криптовалютную биржу BTC-e. Сам Винник долгое время вообще отрицал свою связь с этой биржей. Однако в мае он направил в МВД РФ заявление, в котором признался в кибермошенничестве на 750 млн рублей. В письме Винник сообщил, что действительно «имел доступ» к BTC-e и с помощью этой биржи отмывал денежные средства.

Справка:

Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать хакера — России или США. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, Винник пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам. Окончательное решение остается за министерством юстиции Греции. Пока Винник остается в тюрьме в Афинах.