Поломка на взлётной полосе в Будапеште отменила петербургский рейс

Петербуржцы не смогли отправиться в столицу Венгрии утром 8 июня. Также пострадали пассажиры из Лондона, Милана, Барселоны и Брюсселя. В аэропорту Будапешта ночью чинили взлётную полосу.

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры рейса Wizz Air, с утра 8 июня у стойки регистрации в Пулково они узнали об отмене полёта в Будапешт. Представители авиакомпании сбой в расписании объяснили «закрытой полосой» в венгерском аэропорту. Несостоявшимся путешественникам предложили купить билеты на другую дату и выдали памятки по возврату денег.

Как сообщают венгерские СМИ, накануне вечером в аэропорту имени Ференца Листа была повреждена взлетно-посадочная полоса. Ремонтные работы по укладке нового асфальта длились всю ночь и утро. Из-за этого в Будапеште не приземлились 14 рейсов, часть из них отменили, часть перенаправили в Вену, Братиславу и Дебрецен. Инцидент задел пассажиров из Лондона, Мадрида, Ларнаки, Тель-Авива, Барселоны, Брюсселя и Петербурга.

К утру ремонт полосы закончили. Пресс-служба аэропорта информирует о возможных задержках в расписании.