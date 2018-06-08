Главу Aston Martin беспокоит перспектива замены автомобилей «электрокапсулами»

Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер (Andy Palmer) заявил на Аutomotive News Europe Congress, что его беспокоят перспективы замены автомобилей на «электрические капсулы». Палмер отметил, что долгое время основой автомобильного бизнеса было «делай больше, продавай дешевле», но это привело к тому, что продукция многих автомобильных брендов практически неотличима друг от друга.

«Зачем тогда тратить миллиарды на разработки новых моделей, если они не будут отличаться от конкурентов?» — задавался вопросом CEO Aston Martin и приводил в пример авиационную промышленность. В одной только Европе 75 производителей автомобилей и только четыре производителя самолетов. Может, и не надо столько автомобильных марок?

Однако для автопроизводителей наступают еще более тяжелые времена. Массовое внедрение каршеринга и подобных сервисов приводит к столь же массовому отказу от частного владения автомобилем в пользу аренды. Это еще более «нивелирует» рынок и, по словам господина Палмера, приведет к тому, что все будут ездить на одинаковых «электрических капсулах» (electric pods).

Гендиректор компании, выпускающей автомобили для Джеймса Бонда, полагает, что в таких условиях автобренды должны прилагать максимум усилий для того, чтобы делать очень разнообразную продукцию, которая будет находить эмоциональный отклик у покупателей. Другими словами, автомобиль должны покупать потому, что он нравится, потому что за ним «история», потому, что он красивый, стремительный и дарит удовольствие от езды, резюмировал Палмер.